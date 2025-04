Sutra u Srbiji pretežno oblačno, mestimično sa kišom

U Srbiji će sutra biti pretežno oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama i sa snegom.

Duvaće slab i umeren vetar, na severu i istoku ponegde kratkotrajno i jak, severni i severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura biće od šest stepeni do 10, a najviša od 12 do 16 stepeni. U Beogradu će biti oblačno, povremeno sa slabom kišom. Najniža temperatura biće oko osam stepeni, a najviša oko 13 stepeni. Do subote će biti umereno do potpuno oblačno, povremeno s kišom, ponegde i kratkotrajnim pljuskom, uz maksimalnu temperaturu od 13 do 19 stepeni.