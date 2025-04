Poslednji dani beogradskog Savskog mosta – u fotografijama

BBC News pre 1 sat

Reuters/Marko Djurica Preko Starog Savskog mosta dnevno je prelazilo hiljade Beograđana i išle su linije gradskog javnog prevoza

Posle više od osam decenija, jedan od nekoliko mostova preko reke Save u Beogradu, odlazi u istoriju.

Uprkos protestima i protivljenjima nekih stručnjaka i aktivističkih grupa, Stari savski most, postavljen još tokom Drugog svetskog rata, ranijom odlukom vlasti sada se uklanja.

Gradske vlasti ranije su saopštile da se Stari savski most ruši zbog projekta 'Mali metro' i da će na njegovom mestu biti postavljen novi.

Predstavnici inicijative „Most ostaje” mesecima su protestovali i protivili se uklanjanju, navodeći da Beograd nema usvojen novi Generalni urbanistički plan, a da prema važećem iz 2016. godine nije bilo predviđeno uklanjanje nijednog mosta preko reke Save.

„Ne postoji Studija opravdanosti za projekat uklanjanja mosta”, rekli su ranije.

Stari savski most postavljen je 1942. godine, a izgradila ga je nemačka firma tokom Drugog svetskog rata.

Prvobitno je trebalo da premosti Tisu, reku u Vojvodini, ali su Nemci promenili plan i konstrukciju preusmerili u Beograd.

Od nacističkog miniranja spasao ga je 1944. godine učitelj Miladin Zarić.

Na teritoriji Beograda ima 10 mostova, od kojih osam premošćuje Savu, a dva povezuju obale Dunava.

Stari savski most je uz Brankov most do sada bio jedini u strogom centru grada koji je povezivao stari i novi deo srpske prestonice koji su dnevno prelazile hiljade ljudi.

Aktivisti Inicijative Most ostaje organizovali su niz protesta od početka zatvaranja mosta novembra 2024, a povremeno je bilo i incidenata sa policijom.

Šta je odgovarao gradonačelnik na proteste?

Aleksandar Šapić, gradonačelnik Beograda, više puta je odbacivao kritike demonstranata, tvrdeći da se sve u vezi sa demontažom mosta „radi u skladu sa zakonima".

„Svako ima pravo na protest", rekao je ranije i ocenio da je ovde reč o „manipulaciji i zlouptrebama emocija" ljudi.

„Emocije za taj most su se pojavile pre pet godina", rekao je on, odbacujući optužbe da se ruši most koji je od Nemaca spasao učitelj Zarić, čime se 'briše' i važan trenutak u istoriji srpske prestonice.

„Most je neuslovan i koči razvoj grada", poručio je Šapić.

Ovako bi trebalo da izgleda novi most preko Save na mestu dosadašnjeg, prema planu objavljen na sajtu gradonačelnika Beograda

