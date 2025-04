"Rusiji sat otkucava": Marko Rubio: Poslao sam nazad u Moskvu Putinovog izaslanika sa tom porukom

Američki državni sekretar Marko Rubio saopštio je da se ove nedelje sastao sa izaslanikom ruskog predsednika Vladimira Putina i da ga je, kako je naveo, "poslao nazad u Moskvu sa porukom da Rusiji sat otkucava" povodom napretka u mirovnim pregovorima o okončanju rata u Ukrajini.

- To vreme dolazi i prilično je kratko. SAD žele da vide konkretne korake i u jednom trenutku će biti jasno da li Rusija želi ili ne želi mir - rekao je Rubio novinarima na kraju dvodnevnog sastanka ministara spoljnih poslova NATO-a u Briselu, prenosi CNN. On je objasnio da "to nije pretnja" i da je to samo način razmišljanja administracije američkog predsednika Donalda Trampa. Ukrajinski i evropski lideri su jasno stavili do znanja da veruju da Putin odugovlači,