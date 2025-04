Smena pahulja i sunca: Sneg i u centru Beograda, sutra padamo na -10, a 2 severna prodora slede do kraja nedelje!

U Beogradu je u jednom trenutku počeo da provejava sneg. U centru grada mogle su se videti kako padaju sitne pahulje. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je i najavio da se danas do kraja dana očekuju padavine, među njima i sneg. Ubrzo je u centru grada sneg prestao da pada, da bi zasijalo sunce, ali je ovog 7. aprila i dalje veoma hladno, kao usred zime. Sutra će biti još hladnije, sa jutarnjom temperaturom do čak -10, a do kraja nedelje slede još dva severna prodora!

"Do kraja dana promenlјivo uz smenu oblačnosti i sunčanih intervala, a lokalno se očekuju i prolazne padavine u vidu kiše, snega ili plјuska snega. Vetar će biti slab i umeren, u planinskim predelima istočne Srbije jak, severni i severozapadni. Najviša temperatura od 4 do 9 stepeni Celzijusovih, navodi RHMZ u poslednjoj objavi. U utorak (08.04.) ujutro biće vrlo hladno za ovaj period godine, u nižim predelima slab i umeren, a na planinama jak mraz, najavljuje RHMZ.