Studenti objavili „plan dinstanja“ za protest u Novom Pazaru: Početak u subotu u 11h, kraj u 23h

Studenti su objavili "Plan dinstanja" za skup "Sloboda vlada čaršijom" koji će se održati u subotu Novom Pazaru.

Skup počinje u subotu u 11 časova i trajaće do 23 sata, objavljeno je na stranici blokada.dunp. U 11 časova je okupljanje ispred DUNP, u 11:52 predviđeno je 17 minuta tišine na trgu Gazi Isa bega Isakovića. Od 12:09 uslediće program „Vladavina slobode", zatim u 15:30 Melodija bunta, u 17:30 – „Kulturo, eve me!". Ponovo će biti 17 minuta tišine u 19 časova , a u 19:18 „Reforma sistema „. Sledi