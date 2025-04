Hitno upozorenje RHMZ poljoprivrednicima: Budite u pripravnosti (foto)

Republički hidrometeorološki zavod saopštio je da se tokom noći očekuje malo do umereno oblačno, a u većem delu zemlje suvo. Samo se na krajnjem severu u drugoj polovini noći očekuje postepeno povećanje oblačnosti, a pred jutro ponegde i slaba kiša.

Mraz se na 2 metra očekuje na jugu, jugoistoku i istoku zemlje i sutra, dok se prizemni mraz očekuje u većini mesta do petka. RHMZ upozorava da najavljeni jutarnji mrazevi mogu dovesti do oštećenja na procvetalim vrstama i sortama voća. Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da budu u pripravnosti i da prate vremensku prognozu, a ako imaju mogućnosti i da primene mere zaštite. Za sutra RHMZ najavljuje umereno do potpuno oblačno i vetrovito, a u toku dana