Kričkova zloglasna jedinica privela i Italijana u garažu Vlade: “Necivilizovana i divljačka atmosfera”

Italijanski IT stručnjak Alesio Laterza, koji već tri godine živi i radi u Srbiji, priveden je u četvrtak, 14. avgusta, oko ponoći, i odveden u garažu zgrade Vlade Srbije — mesto koje studenti i aktivisti sve češće nazivaju „zloglasnim“.

Laterza je za nedeljnik Radar opisao atmosferu u zgradi u Nemanjinoj kao brutalnu i ponižavajuću. Prema njegovim rečima, policajci su vikali, a prisutna devojka bila je izložena pretnjama seksualnim nasiljem. „Da je neko to rekao mojoj sestri, ne znam kako bih reagovao. U tom trenutku prestaju da važe sva pravila“, rekao je. Alesio je u Srbiju došao birajući između poslovnih ponuda iz Talina i Beograda, ali se prošlog četvrtka, vraćajući se kući sa kolegom, našao u