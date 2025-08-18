Kričkova zloglasna jedinica privela i Italijana u garažu Vlade: “Necivilizovana i divljačka atmosfera”

Luftika pre 42 minuta
Kričkova zloglasna jedinica privela i Italijana u garažu Vlade: “Necivilizovana i divljačka atmosfera”

Italijanski IT stručnjak Alesio Laterza, koji već tri godine živi i radi u Srbiji, priveden je u četvrtak, 14. avgusta, oko ponoći, i odveden u garažu zgrade Vlade Srbije — mesto koje studenti i aktivisti sve češće nazivaju „zloglasnim“.

Laterza je za nedeljnik Radar opisao atmosferu u zgradi u Nemanjinoj kao brutalnu i ponižavajuću. Prema njegovim rečima, policajci su vikali, a prisutna devojka bila je izložena pretnjama seksualnim nasiljem. „Da je neko to rekao mojoj sestri, ne znam kako bih reagovao. U tom trenutku prestaju da važe sva pravila“, rekao je. Alesio je u Srbiju došao birajući između poslovnih ponuda iz Talina i Beograda, ali se prošlog četvrtka, vraćajući se kući sa kolegom, našao u
Otvori na luftika.rs

Povezane vesti »

JZO privela i italijanskog IT stručnjaka u garažu Vlade: "Tamo je vladala divljačka atmosfera"

JZO privela i italijanskog IT stručnjaka u garažu Vlade: "Tamo je vladala divljačka atmosfera"

Radio 021 pre 1 sat
Bio sam u garaži Vlade kada su Nikolini pretili silovanjem

Bio sam u garaži Vlade kada su Nikolini pretili silovanjem

Radar pre 1 sat
Radar: Italijanski IT stručnjak bio među zatočenicima JZO u garaži Vlade kada je Nikolini prećeno silovanjem

Radar: Italijanski IT stručnjak bio među zatočenicima JZO u garaži Vlade kada je Nikolini prećeno silovanjem

N1 Info pre 2 sata
„Bio sam u garaži Vlade kada su devojci pretili silovanjem“

„Bio sam u garaži Vlade kada su devojci pretili silovanjem“

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijeMarko Kričak

Društvo, najnovije vesti »

Akademski plenum reagovao na izjave Ane Brnabić o tragediji u Novom Sadu

Akademski plenum reagovao na izjave Ane Brnabić o tragediji u Novom Sadu

Glas Šumadije pre 37 minuta
Privremeno se zatvara obilaznica oko Soluna, saobraćaj kroz centar grada

Privremeno se zatvara obilaznica oko Soluna, saobraćaj kroz centar grada

RTV pre 17 minuta
Ana Brnabić tvrdi da je nadstrešnica „srušena kao početak obojene revolucije“

Ana Brnabić tvrdi da je nadstrešnica „srušena kao početak obojene revolucije“

Vreme pre 32 minuta
„Pružam ti šapu“ – Lidl donirao tonu hrane napuštenim životinjama

„Pružam ti šapu“ – Lidl donirao tonu hrane napuštenim životinjama

Luftika pre 7 minuta
Milivojević (DS): Više javno tužilaštvo u Novom Sadu odmah da sasluša Anu Brnabić

Milivojević (DS): Više javno tužilaštvo u Novom Sadu odmah da sasluša Anu Brnabić

Radio 021 pre 22 minuta