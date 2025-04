Sunčano i prolećno toplo – krajem dana naoblačenje sa kišom

U većem delu zemlje tokom dana pretežno sunčano i toplo.

Krajem dana postepeno naoblačenje, a tokom noći slaba kiša u severnim, zapadnim i južnozapadnim krajevima. Jutarnja temperatura od 0 do 8, a najviša dnevna od 20 do 24 stepena. Duvaće slab i umeren vetar, uveče i tokom noći u južnom Banatu i donjem Podunavlju u pojačanju, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 0 do 8, a najviša dnevna od 20 do 24 stepena. Krajem dana i tokom noći na severu, zapadu i jugozapadu zemlje očekuje se postepeno naoblačenje ponegde