Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 14. do 20. aprila)

Danas će u celoj Srbiji, pa i u Kragujevcu i Šumadiji, biti pretežno sunčano i toplo.

Vetar će biti slab i umeren, uveče i tokom noći u južnom Banatu i donjem Podunavlju u pojačanju, istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od biće 20 do 24 stepena, u Kragujevcu do 23 stepena. Krajem dana i tokom noći na severu, zapadu i jugozapadu zemlje očekuje se postepeno naoblačenje ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom. Od se očekuje ponedeljka promenljivo oblačno i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta od 20 do 26 °S, a u košavskom