Pretežno sunčano i toplo vreme

SRBIJA – U nedelju pretežno sunčano i toplo. Vetar slab, u košavskom području i umeren jugoistočni, uveče u Banatu i donjem Podunavlju u pojačanju. Najniža temperatura od 0 do 8 °S, a najviša od 20 do 24 °S.

Ponedeljak Malo i umereno oblačno i toplo. Vetar slab, u košavskom području umeren i jak jugoistočni, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno sa olujnim udarima. Najniža temperatura od 7 do 14 °S, a najviša od 20 do 25 °S. U toku noći pretežno oblačno, mestimično s kišom. Utorak Umereno do potpuno oblačno, pre podne mestimično sa kišom u zapadnim i centralnim, a posle podne i u ostalčim predelima zemlje. Vetar slab i umeren, u košavskom području i jak