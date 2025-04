Kako je žudnja trudnice za neobičnim spojem ukusa pokrenula pomamu za čokoladom

BBC News pre 1 sat | Anabel Rekem - BBC Kultura

Getty Images Originalna čokolada iz Dubaija postala je popularna zahvaljujući bogatom punjenja od pistaća i ukusa poslastice knafe/kunefe

Tokom odmora u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) prošle nedelje, imala sam samo jednu želju - da se dokopam table „dubaijske čokoladice” koja je postala viralna.

Ako ste na TikToku, sigurno ste videli tu čokoladicu.

Ona je spoj ukusa čokolade, pistaća i tahinija, pomešan sa rezancima za kadaif, nadahnut tradicionalnom arapskom poslasticom koja se zove knafe ili kunefe.

Originalna verzija, nazvana Can't Get Knafeh of It, delo je proizvođača čokolade FIX i prodaje se isključivo u Ujedinjenim Arapskim Emiratima od 2022. godine.

Na društvenim mrežama je postala toliko popularna da se prodaje samo dva sata dnevno, a zalihe se često rasprodaju u roku od nekoliko minuta.

Međutim, sada su se kopije ovog slatkiša, poznate pod nadimkom „dubaijska čokolada”, pojavile i u trgovinskim lancima širom Ujedinjenog Kraljevstva (UK), među kojima su Vejtroz (Waitrose), Lidl i Morisons (Morrisons), a pojedini ograničavaju broj čokoladica koje kupci mogu da kupe odjednom.

Jezen Alani, koji je sa suprugom Sarom Hamuda osnovao brend FIX, rekao je za BBC da je pažnja koju dubaijska čokolada izaziva u svetu „laskava" i da su njome „počastvovani”.

Na ideju o pravljenju čokoladice prva je došla Hamuda još 2021. godine, kada je tokom trudnoće žudela za tim specifičnim ukusima.

Sledeće godine, Alani i Hamuda su počeli da razvijaju proizvod, uporedo obavljajući njihove stalne poslove.

„Sara i ja smo odrasli u UK-u, a u Dubai smo se preselili pre 10 godina, tako da imamo i zapadne i arapske korene.

„Želeli smo da stvorimo ukuse koji to odražavaju”, objašnjava Alani.

Ova čokaladica je privlačna delom i zbog njene ekskluzivnosti, jer ne može da se kupi u prodavnici, već se naručuje isključivo putem aplikacije za dostavu hrane.

Čokoladica košta oko 15 funti (oko 17,3 evra), a može da se kupi samo tokom određenih sati da bi proizvođač mogao da podmiri sve porudžbine.

U brojnim radnjama širom regiona viđala sam slične čokoladice na čijim ambalažama je natpis „dubaijska čokolada” i slike pistaća i rezanaca za kadaif.

Alani kaže da su „kopije” veoma frustrirajuće, jer ljudi isprobavaju imitacije koje narušavaju ugled njihovog brenda.

Getty Images Knafe/kunefe je popularna bliskoistočna poslastica koja se pravi od žitkog testa (rezanaca za kadaif) i slatkog nadeva od sira i pistaća

Jedan od razloga zbog kojih je čokoladica postala toliko popularna su društvene mreže, a pogotovo video korisnice TikToka Marije Vehere iz 2023. godine, koji se navodi kao ključan za proboj ovog slatkiša.

Vehera se snimala kako prvi put proba ovu čokoladicu zajedno sa još nekoliko drugih varijanti istog proizvođača.

Skoro sedam miliona korisnika ove aplikacije označilo je da im se video sviđa.

Izgled čokoladice je pravljen za društvene mreže - od prepoznatljivih narandžastih i zelenih tačkica po glatkoj mlečnoj čokoladi, do hrskavog zvuka kada se prelomi.

Spoj čokolade i pistaća nije novina, ali ono što ovu čokoladicu izdvaja jeste hrskavo punjenje - tanki rezanci za kadaif koji čokoladi daju specifičnu teksturu i čine je bogatijom.

Getty Images Imitacije čokoladice pojavljuju se i u Dubaiju i širom sveta

Pošto je čokoladica Can't Get Knafeh of It dostupna samo u UAE, drugi proizvođači su počeli da prodaju sopstvene verzije u UK-u.

Među njima je i švajcarska fabrika čokolade Lindt, čija „dubaijska čokolada” se prodaje po ceni od 10 funti (oko 11,5 evra).

Lanac supermarketa Vejtroz kaže da je po stavljanju čokoladice u prodaju, morao da ograniči kupovinu na dve table po kupcu da bi se obezbedila stalna ponuda.

Druga verzija čokolade se prodaje u britanskom lancu Home Bargains, a Lidl nudi sopstvenu verziju po ceni od 4,99 funti (oko 5,75 evra) i takođe ograničava broj komada po kupcu.

Jedna influenserka je snimila kako se čokoladice u nekim prodavnicama čak drže iza kase, upravo zbog velike potražnje.

Nakon što sam probala Lindt verziju i još nekoliko iz lokalnih prodavnica, mogu da kažem da je razlika prilično očigledna.

FIX čokoladica se reklamira kao „desert” i mora da se drži u frižideru, jer ima kratak rok trajanja, kao i mnogi drugi mlečni proizvodi.

To nije slučaj sa ostalim verzijama, koje imaju duži rok trajanja.

Razlika је primetna i u ukusu i u teksturi.

Originalna čokoladica skoro je dvostruko šira od Lindtove verzije, koja je po dimenzijama i obliku više prilagođena standardnoj tabli čokolade.

Kada su Alani i Hamuda tek počinjali posao, zaposlili su osobu koja je dnevno obrađivala šest do sedam porudžbina.

Međutim, zahvaljujući popularnosti na TikToku, sada imaju 50 zaposlenih koji isporučuju oko 500 porudžbina dnevno.

Tema o kojoj se često raspravlja je visoka cena čokoladice, koja košta 15 funti (oko 17,3 evra).

„Svaka se pravi ručno, i svaka čokoladica se zasebno ukrašava”, kaže Alani.

„Koristimo vrhunske sastojke, a sam postupak izrade nije kao kod drugih čokolada - kuvamo čokoladu i oblikujemo je prema dizajnu, i što se tiče punjenja... čak se i pistaći ručno biraju i obrađuju”.

U razgovoru za nedeljni poslovni časopis Arabian Business prošle godine, Hamuda je rekla: „Moja majka je pravila knafe, i to sam želela da prenesem na sopstveni način.

„Knafe je bio prvi ukus koji smo usavršili, a hrskavost, pistaći - sve je moralo da bude poptuno savršeno”, dodala je.

Uprkos velikom uspehu, Alani priznaje da je „put bio težak”, jer su on i supruga razvijali posao dok su istovremeno odgajali dvoje male dece.

„Bilo je trenutaka kada smo želeli da odustanemo.

„Ali rekli smo jedno drugom da ćemo nastaviti dokle god budemo mogli da plaćamo kiriju, i sada nam nije žao, jer se sve isplatilo”.

