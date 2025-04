Spremite kišobrane Sledi pad temperature i pljuskovi jaki udari vetra u ovom delu Vojvodine

Prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, danas nas očekuje promenljivo oblačno i malo svežije vreme, uz mestimičnu kišu i lokalne pljuskove, a lokalno uz grmljavinu.

Duvaće vetar, slab do umeren jugozapadni, dok se na jugu Banata u jutarnjim satima očekuju jaki udari jugoistočnog vetra. U tom periodu mogući su udari jači od 17 metara u sekundi, najavili su iz RHMZ-a. Jutarnje temperature kretaće se od 12 do 16 stepeni, dok će najviša dnevna temperatura biti u rasponu od 18 do 23 stepena Celzijusa. Vreme će biti hladnije u odnosu na prethodne dane. Postoji mogućnost da količina padavina danas premaši 10 litara po kvadratnom