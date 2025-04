Neverovatan preokret za Uskrs! Oglasio se RHMZ: Ovo je obrt koji sledi

Danas nas očekuje promenljivo oblačno i svežije vreme, od sredine dana mestimično sa kratkotrajnim padavinama ili lokalnim pljuskovima, ponegde uz grmljavinu, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab do umeren, jugozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura kretaće se između 18 i 23 stepena. Tokom vikenda i početkom naredne sedmice pretežno sunčano uz malu do umerenu oblačnost. Temperatura će postepeno rasti, pa se u nedelju i ponedeljak očekuju prijatnih 25 do 27 stepeni u većini krajeva. Ovde možete pogledati i prognozu našeg meteorologa Đorđa Đurića. (Telegraf.rs)