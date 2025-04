U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo vreme, temperatura do 27

U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo vreme uz prolaznu umerenu oblačnost, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren vetar, uglavnom južni i jugoistočni. Najniža temperatura od pet do 12, a najviša od 23 do 27. U Beogradu pretežno sunčano i toplo vreme uz prolaznu oblačnost. Vetar slab, južni i jugoistočni. Najniža temperatura oko 12, a najviša oko 25. U Srbiji u ponedeljak pretežno sunčano i toplo vreme, ponegde uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajne pljuskove i grmljavinu. U drugoj polovini sedmice manji pad temperature. Biometeorološka prognoza za