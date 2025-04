"Nikad nisam igrao kao bek, to se dešava kad igraš protiv Nikole!" Zubac o duelima sa Jokićem u plej-ofu NBA lige

Košarkaš Los Anđeles Klipersa Ivica Zubac je prokomentarisao duele sa Nikolom Jokićem koji su za njega nesvakidašnji.

FOTO: Tanjug/AP Zubac je objasnio da je Jokić jedinstven i da nikada do sada to nije radio niti sa jednim centrom. - Apsolutno - rekao je Zubac i dodao da je preumoran zbog jurnjave sa srpskim reprezentativcom. - Oni to rade stalno, znamo da to dolazi, ali je teško navići se. Nikada u životu nisam igrao kao bek, tako da nisam ni branio pik-en-rol u situaciji gde meni neko pravi blok, pa onda ja moram da jurim, probijam. To se dešava kada igraš protiv Nikole. Moraš