Pobedio Đokovića pa poručio: “Novak je uvek bio moj idol, srećan sam što sam igrao sa njim”

Uspeo je Meteo Arnaldi da savlada Novaka Đokovića u drugom kolu mastersa u Madridu sa 6:3, 6:4, a posle duela je istakao ponovo da je nadigrao svog dugogodišnjeg idola.

Vidno je Italijan bio uzbuđen. – On je moj idol, uvek je bio. Bio sam uzbuđen što mogu da igram sa njim, nikada nisam. Samo smo jednom trenirali u Rimu. On u ovom trenutku nije na vrhuncu, ja sam probao da odigram svoj najbolji tenis i pobedim. Ne znam šta da kažem – rekao je Arnaldi. Inače, bio je to prvi susret Đokovića i Arnaldija do sada. – Na startu sam pokušao da ostanem u poenima. Nikada nisam igrao ni trenirao na ovom stadionu. Ništa nisam znao, kako će