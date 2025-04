VIDEO: Most slobode zatvoren za saobraćaj zbog uklanjanja bandera

Radnici kompanije "Suša doo" uklonili su protekle noći sa Mosta slobode pet bandera.

Nakon provere svih betonskih nosača, procenjeno je da te bandere mogu predstavljati opasnost. Saobraćaj na Mostu slobode bio je obustavljen do ranih jutarnjih časova, objavljeno je na stranici 192_rs. Ovi radovi usledili su nakon što je 16. aprila došlo do pucanja betonskog nosača za banderu, zbog čega se bandera nakrivila, zbog čega je most na više sati bio zatvoren. Do delimičnog pucanja