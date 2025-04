Radno vreme tokom prvomajskih praznika: Dom zdravlja, apoteke, pošta, tržni centri, biblioteka

Tokom 1. i 2. maja, koji su Zakonom o državnim i drugim praznicima neradni, radno vreme različitih ustanova u Kragujevcu realizovaće se na sledeći način: Dom zdravlja Tokom svih prazničnih dana, rad je organizovan u dežurnim objektima Doma zdravlja Kragujevac, i to: Služba opšte medicine: Zdravstvena stanica br. 4 u ul.

Svetozara Markovića će raditi od 7 do 20 časova. A subota i nedelja od 8 do 18 časova. Zdravstvena ambulanta Stragari radi od 7 do 12 časova u ambulanti, od 12 do 14 časova na terenu. Sližba za zdravstvenu zaštitu školske dece u centralnom punktu u ul. Svetozara Markovića broj 23, radi od 7 do 20 časova, a u subotu i nedelju od 8 do 18 časova. Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske dece u centralnom punktu u krugu KC Kragujevac, ul. Zmaj Jovina bb. radi od 7 do