Radno vreme prodavnica 1.maja

SRBIJA-Povodom obeležavanja Međunarodnog praznika rada, 1. i 2. maja važiće izmenjeno radno vreme poznatih lanaca prodavnica i supermarketa u Srbiji. Neki će prvog maja raditi skraćeno, neki uobičajeno radno vreme, a jedan će tokom čitavog dana biti zatvoren. „DIS“ radi 1. i 2. maja U Univerexport 1. maja do 14 sati

Lidl prodavnice neće raditi u četvrtak,1.maja dok će od 2. maja biti uspostavljeno redovno radno vreme u svih 77 prodavnica širom Srbije. Lanac supermarketa „DIS“, oba dana praznika, 1. i 2. maja, radiće regularno, od 7 do 22 časova. Univerexport će u četvrtak, 1. maja, raditi do 14 časova, a za korisnike online prodaje i servis Univerexport online Elakolije biće to neradni dan. Petak, 2. maj biće radni dan za sve maloprodajne objekte, online prodaju i menjačnice,