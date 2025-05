Ciklon donosi vremenski preokret u Srbiju: Kiša i pljuskovi, Čubrilo od ovog datuma najavljuje opet toplo vreme

Jako pogoršanje vremena očekuje se početkom naredne nedelje.

Od sutra sledi jača promena vremena, kiša, grmljavinski pljuskovi i jače osveženje. Moguće su i lokalne nepogode, navodi meteorolog amater Marko Čubrilo. Sve do polovine meseca očekuje se uglavnom relativno sveže i nestabilno. Još danas malo do umereno oblačno, uglavno suvo i relativno toplo. Vetar slab do umeren zapadni i jugozapadni, a dnevni maksimum od +25 do +30 stepeni Celzijusa. U ponedeljak će ka nama jačati uticaj sekundarnog ciklona, dok će se sa