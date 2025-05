Novi svetski nered

Prošla su vremena u kojima je bilo moguće povući jasnu liniju između rata i mira, prijatelja i neprijatelja, nacionalnih i privatnih interesa, levice i desnice. U okolnostima kad Tramp vodi trgovinski rat protiv ostatka sveta, iznudom pokušava da dođe u posed ukrajinskih retkih minerala i preti teritorijalnom integritetu Grenlanda i Paname, stara pravila više nisu primenjiva

Širom Evrope na američkog predsednika Donalda Trampa gleda se kao na izazivača haosa s obrnutim Midinim dodirom: sve čega se dotakne postane gore nego što je dotad bilo. Ali uprkos anahronim stavovima koje ima po većini pitanja, on je savršeno otelotvorenje doba u kome živimo. Pre četiri godine objavio sam knjigu The Age of Unpeace (u slobodnom prevodu, Era odsustva mira, prim.) u kojoj sam zagovarao stav da je potrebno da otpočnemo redifinisanje pravila