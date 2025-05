Vučić iz Moskve: "Ako neko ima pravo da prisustvuje Danu pobede, onda je to srpski narod" (video)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je večeras iz Moskve da je ponosan na to što će prisustvovati Danu pobede u tom gradu.

"Ponosan sam na to što sam predsednik Srbije i što ću moći da prisustvujem ovde, na Crvenom trgu, veličanstvenoj paradi povodom obeležavanja godišnjice Dana pobede nad fašizmom. Ako neko ima pravo na to, onda je to srpski narod i toga ne treba nikada da se stidimo. Sve radim za Srbiju, ponosan na našu zemlju i njen slobodarski duh", poručio je Vučić na Instagramu. Vučić je prethodno na Dnevniku RTS rekao da će zbog njegove posete Moskvi biti posledica, pre svega po