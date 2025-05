Vučić: Ne želim sliku sa Trampom, već da sa njim razgovaram

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče povodom nedavnog boravak na Floridi gde je želeo da se susretne sa predsednikom SAD Donaldom Trampom da je on već bio na tim mestima i da njemu nije bitna fotografija sa Trampom, već da razgovara sa njim. "Ja želim sa sretnem da mogu da razgovaram sa njim.

Ja sam pet puta bio sa Trampom. Mene slika ne zanima. Mene interesuje šta je to što mogu da uradim za naš narod. Poštujem američkog predsednika izuzetno. Verujem da radi i mnogo dobrih stvari za svet i za mene je bilo još teže to što nismo mogli da da odemo na skup koji je održao (Skot) Besent sa (Ričardom) Grenelom, jer on odlučuje o našim tarifama", rekao je Vučić za RTS u Moskvikpovodom komentara da mu je bio zabranjen ulazak. On je odgovarajući na pitanje o