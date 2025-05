"Srbiji nema šta da se zameri": Ðurić: Sastanci Vučića u Moskvi značajni za poziciju Srbije po pitanju KiM

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je danas da je na samitu ministara spoljnih poslova EU u Varšavi dobio potvrdu da u mandatu ove Evropske komisije postoji puna posvećenost tome da Srbija značajno napreduje na putu ka punopravnom članstvu u EU, ističući da neće biti prekida evrointegracija Srbije niti sankcija zbog toga što je predsednik države Aleksandar Vučić prisustvovao paradi povodom Dana pobede u Moskvi.

Đurić je kazao da je ključna reč koja karakteriše srpsku spoljnu politiku - doslednost. - Za Srbiju je fantastično to što se naš predsednik sastao sa dve velike sile, članice Saveta bezbednosti i to je značajno i za našu poziciju kada je reč o KiM. To Srbiju stavlja u jedinstvenu poziciju kao investicionu destinaciju i pomaže da privučemo investicije ne samo iz Kine, nego i iz Zapadne Evrope i SAD jer se zna da je Srbija važna tačka za izvoz u Kinu. Ovi sastanci su