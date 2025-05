Subota bez kiše: Oblačno u prvom delu dana, posle podne sunčano, temperatura do 20 stepeni

U subotu ujutro i pre podne biće umereno do potpuno oblačno i suvo vreme, navodi Republički hidrometeorološki zavod.

Od sredine dana uslediće smanjenje oblačnosti, pa se posle podne iznad većeg dela očekuje pretežno sunčano vreme. Duvaće slab i umeren vetar severnih pravaca, u Vojvodini pre podne pojačan. Najniža temperatura biće od 6 do 10 stepeni, a najviša od 16 do 20 stepeni. U Beogradu u subotu ujutru i pre podne umereno do potpuno oblačno i suvo vreme. Od sredine dana uslediće smanjenje oblačnosti, pa se posle podne očekuje pretežno sunčano. Duvaće slab i umeren vetar