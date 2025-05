Nije kraj nevremena u Srbiji: Rhmz najavio pljuskove širom Srbije u narednom periodu

Republički hidrometeorološi zavod najavio je pljuskove do kraja dana u Srbiji.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) oglasio se na svom sajtu danas popodne o vremenskoj prognozi do kraja. Do kraja dana očekuju se pljuskovi u više delova zemlje. "Do kraja dana promenljivo oblačno i u većini krajeva suvo, samo u brdsko-planinskim predelima na krajnjem jugozapadu i jugu Srbije ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom", najavljuje RHMZ. U ponedeljak 12. maja promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. Najniža