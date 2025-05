Sutra uglavnom suvo vreme, temperatura do 21 stepen

U Srbiji se sutra očekuje smena sunčanih intervala i oblačnog vremena, a najviša temperatura biće do 21 stepena, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije ujutru i pre podne tek ponegde sa kratkotrajnom kišom, a posle podne i sa pljuskom i grmljavinom. Duvaće slab i umeren vetar, pretežno severni i severoistočni. Najniža temperatura biće od dva do osam, a najviša od 16 do 21 stepena. U Beogradu će takođe biti promenljivo oblačno. Najniža temperatura biće od šest do osam, a najviša oko 17 stepeni. Od utorka do četvrtka biće promenljivo uz smenu sunčanih i