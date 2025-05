Vremenska prognoza za 11. maj: Danas promenljivo oblačno, ponegde kratkotrajna kiša

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, dok će sredinom dana i posle podne u brdsko planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, kao i na krajnjem severu Vojvodine, ponegde biti sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura biće od tri do devet, a najviša dnevna od 17 do 22 stepena Celzijusa. U Beogradu će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar će biti slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura biće oko sedam do devet, a najviša dnevna oko 20 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će i dalјe imati relativno povolјan uticaj na hronično obolele i osetlјive osobe. Blagi oprez se