Fico: Nije prikladno da partneri u EU i NATO izdaju zabrane letenja jedni drugima

Slovački premijer Robert Fico izjavio je danas da nije zabrinut zbog potencijalnog pogoršanja odnosa sa partnerima u EU i NATO zbog njegovog odlaska u Moskvu na obeležavanje 80. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu, ali je ocenio da nije prikladno da partneri u sastavu ta dva bloka izdaju zabrane letenja jedni drugima.

Fico je, na konferenciji za novinare, kritikovao odbijanje baltičkih država da dozvole njegovom avionu da preleti preko njihovog vazdušnog prostora do Moskve, što ga je primoralo da promeni rutu, ukazujući da takvi postupci nisu prikladni među partnerima u EU i NATO-a, preneo je TASR. Slovački premijer je naveo da je zabrana letova imala za cilj da se njegovo putovanje "sabotira". - To me nije moglo zaustaviti, imao sam nekoliko opcija za rute - istakao je Fico. On