uživo RAT U UKRAJINI Zelenski: Ukrajina neće prepustiti nijedan deo zemlje, zastava simbol nade za građane

Rat u Ukrajini traje 1.277 dana a današnji razvoj situacije na ukrajinsko-ruskom ratištu otkriva duboke pukotine u medjunarodnim odnosima i eskalaciju u polju energetske bezbednosti kao novu dimenziju sukoba.

Dok Mađarska i Slovačka oštro osuđuju ukrajinske napade na kritičnu energetsku infrastrukturu, Trampova administracija pokušava da nastavi dijalog sa Moskvom uz paralelne pretnje sankcijama. Ratni front se ponovo aktivirao sa ruskim osvajanjem tri nova naselja u Donjeckoj oblasti u samo 24 sata, dok Ukrajina nastavlja sa artiljerijskim napadima na Hersonsku oblast. U sukobu i diplomatija igra važnu ulogu, pa Lavrov jasno stavlja do znanja da Putin neće sesti za