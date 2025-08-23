uživo RAT U UKRAJINI Zelenski: Ukrajina neće prepustiti nijedan deo zemlje, zastava simbol nade za građane

Euronews pre 3 sata  |  Autor: Euronews Srbija
uživo RAT U UKRAJINI Zelenski: Ukrajina neće prepustiti nijedan deo zemlje, zastava simbol nade za građane

Rat u Ukrajini traje 1.277 dana a današnji razvoj situacije na ukrajinsko-ruskom ratištu otkriva duboke pukotine u medjunarodnim odnosima i eskalaciju u polju energetske bezbednosti kao novu dimenziju sukoba.

Dok Mađarska i Slovačka oštro osuđuju ukrajinske napade na kritičnu energetsku infrastrukturu, Trampova administracija pokušava da nastavi dijalog sa Moskvom uz paralelne pretnje sankcijama. Ratni front se ponovo aktivirao sa ruskim osvajanjem tri nova naselja u Donjeckoj oblasti u samo 24 sata, dok Ukrajina nastavlja sa artiljerijskim napadima na Hersonsku oblast. U sukobu i diplomatija igra važnu ulogu, pa Lavrov jasno stavlja do znanja da Putin neće sesti za
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

UKRAJINSKA KRIZA Tramp: Radije ne bih bio na sastanku Putina i Zelenskog – oni su kao "ulje i sirće"

UKRAJINSKA KRIZA Tramp: Radije ne bih bio na sastanku Putina i Zelenskog – oni su kao "ulje i sirće"

RTV pre 45 minuta
Zelenski: Ukrajina neće prepustiti nijedan deo zemlje; najavljen sastanak SB UN o "Severnom toku"

Zelenski: Ukrajina neće prepustiti nijedan deo zemlje; najavljen sastanak SB UN o "Severnom toku"

RTS pre 1 sat
Sobjanjin: Protivvazdušna odbrana oborila jedan dron koji je leteo ka Moskvi

Sobjanjin: Protivvazdušna odbrana oborila jedan dron koji je leteo ka Moskvi

RTV pre 1 sat
Sin bivšeg gradonačelnika Odese osuđen zbog kolaboracije s Rusijom

Sin bivšeg gradonačelnika Odese osuđen zbog kolaboracije s Rusijom

RTV pre 3 sata
Rute: Ukrajina nema razloga za brigu

Rute: Ukrajina nema razloga za brigu

Pravda pre 4 sati
"Putin se plaši..." Evropski političar otkrio gorku istinu o ruskom predsedniku

"Putin se plaši..." Evropski političar otkrio gorku istinu o ruskom predsedniku

Alo pre 4 sati
Da li su pregovori o okončanju rata u Ukrajini pokazali da EU nije globalni igrač

Da li su pregovori o okončanju rata u Ukrajini pokazali da EU nije globalni igrač

RTS pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinMoskvaUkrajinaSergej LavrovSlovačkaRusijaRumunijadiplomatijaDonald TrampDžo BajdenMađarskasadRat u Ukrajinivolodimir zelenski

Svet, najnovije vesti »

Nemački kancelar Merc: Mir u Ukrajini prilično težak zadatak

Nemački kancelar Merc: Mir u Ukrajini prilično težak zadatak

Danas pre 0 minuta
(Video) Kako su pijani Rusi zamalo ugrozili ukrajinsku akciju: Umalo propala "Paukova mreža": Prvo je jedan vozač nestao, pa…

(Video) Kako su pijani Rusi zamalo ugrozili ukrajinsku akciju: Umalo propala "Paukova mreža": Prvo je jedan vozač nestao, pa drugi...

Blic pre 0 minuta
Bivše sovjetske države distanciraju se od Rusije

Bivše sovjetske države distanciraju se od Rusije

Danas pre 15 minuta
Više od 60 odsto Nemaca nezadovoljno radom koalicione vlade CDU/CSU i SPD

Više od 60 odsto Nemaca nezadovoljno radom koalicione vlade CDU/CSU i SPD

Danas pre 1 sat
(Video) Snimali klip pa se umalo udavili: Drama na Jadranskom moru: Mladići potcenili snagu mora, jedva su ih spasili

(Video) Snimali klip pa se umalo udavili: Drama na Jadranskom moru: Mladići potcenili snagu mora, jedva su ih spasili

Blic pre 1 sat