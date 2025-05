Tejtumova povreda toliko brine da se rivali mole za njega (VIDEO)

Njujork Niksi trijumfovali su nad Boston Seltiksima 121:113 u četvrtoj utakmici serije drugog kola plej-ofa Istočne konferencije NBA lige u Medison skver gardenu, a meč je obeležila povreda krilnog igrača poraženih Džejsona Tejtuma.

Po svemu sudeći, as „Kelta“ je završio ovu sezonu, a scena koju možete da pogledate u naslovnom videu svedoči kako je izgledala Tejtumova povreda i kako su ga izneli sa terena. „Želeo sam da pošaljem molitve Džej-Tiju, čoveče. Želim to da uradim i da to kažem prvo i pre svega. Mislimo na njega i šaljemo molitve. Molimo se za najbolji scenario“, istakao je Džejlen Branson, bek pobedničke ekipe, dok je govorio o najvećem adutu rivala, a trener Niksa Tom Tibodo je