Makron oštro kritikovao Netanjahua: "Situacija u Gazi je neprihvatljiva i sramotna"

Francuski predsednik Emanuel Makron danas je ocenio da su postupci vlade izraelskog premijera Benjamina Netanjahua kada je u pitanju humanitarna situacija u Pojasu Gaze ''neprihvatljivi'' i ''sramotni'', dodavši da se ne protivi preispitivanju odnosa EU i Izraela.

- Nema vode, nema lekova, ne možemo da izvučemo povređene - rekao je on, dodavši da je to ''sramota''. Makron je rekao da se radi o ''neprihvatljivoj humanitarnoj tragediji'' i da je njegov posao da ''učini sve što može da to zaustavi'', prenosi BFM. Govoreći o potencijalnim sankcijama protiv Izraela, francuski lider je rekao da je otvoren za reviziju ''sporazuma o saradnji između Evropske unije i Tel Aviva, koji uključuju, između ostalog, odsustvo carina na