Vučić pozvao građane na trodnevni sabor u Nišu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je građane Niša da dođu na svenarodni sabor 17. maja. “Još samo tri dana do svenarodnog sabora u Nišu! Vidimo se 17. maja u 18 časova”, naveo je Vučić na svom Instagram nalogu.

Kako je rekao, „otići ćemo da se obratimo ogromnoj većini građana Niša, pristojnih ljudi, da razgovaramo sa njima“. View this post on Instagram A post shared by Александар Вучић (@avucic) „Da Niš bude grad napretka, novih fabrika, novih postrojenja, novih naučno-tehnoloških parkova i da mnogo brže napreduje nego u prošlosti“, naveo je, i dodao da očekuje da će im se na saboru pridružiti „neki prijatelji koji su nam idejno i ideološki bliski, a koji su i veoma