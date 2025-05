Ujutru hladno, pre podne sunčano, posle podne promenjivo, do 21 stepen

NOVI SAD - U Srbiji se očekuje vedro i hladno jutro, ponegde sa slabim prizemnim mrazem, pre podne pretežno sunčano, a posle podne u svim krajevima promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vetar će biti slab i umeren, zapadni i severozapadni, najniža temperatura od nula do sedam stepeni, a najviša od 18 do 21 stepen. U Novom Sadu će jutru biti vedro i hladno, pre podne pretežno sunčano, a posle podne promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. Vetar će biti slab do umeren, zapadni i severozapadni, najniža temperatura od tri do sedam stepeni, a najviša oko 19 stepeni. Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, u četvrtak će jutro