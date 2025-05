Vučević: Dobro što je Košta posetio Srbiju, uprkos pritiscima iz Evrope

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević ocenio je juče da je dobro što je predsednik Evropskog saveta Antonio Košta posetio Beograd i razgovarao sa svima, uprkos pritiscima iz Evrope i Srbije da ne dođe do te posete. "Interesantno je napomenuti da je bilo pritisaka iz EU da Košta ne dođe u Srbiju, ali i u samoj Srbiji da ne dođe do te posete. Mislim na blokadere. To je, naravno, palo u vodu i mislim da je dobro da je došao u Srbiju i da razgovara sa svima,