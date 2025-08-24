UŽIVO „Jesen stiže huljo moja“: Završen protest u Sremskoj Mitrovici

Nova pre 1 sat  |  Autor: Jovan Mladenović
UŽIVO „Jesen stiže huljo moja“: Završen protest u Sremskoj Mitrovici

Večeras se u Sremskoj Mitrovici održava protest na koji su pozvali studente.

Povom ovom skupu je pobeda u mesnim zajednicama protiv Srpske napredne stranke. Prevoznik Jaćimović zaustavljen je na putu do ovog grada i policija je vršila preteres putnika, nakon čega je usledila blokada saobraćaja od stranke građana. Protestni skup, kome je na platou ispred Poslovno-sportskog centra „Pinki“ prisustvovalo više hiljada Mitrovčana, bajkera, paora sa traktorima, ali i gostiju – šetača i biciklista koji su stigli iz Inđije, Pazove, Rume i Pećinaca
