Protest građana u Sremskoj Mitrovici: okupljanje iz više gradova

Ozon pre 14 minuta
Sremska Mitrovica – Ispred Sportskog centra „Pinki“ u Sremskoj Mitrovici održava se protest građana, na kojem su se okupili učesnici iz više gradova, uključujući Beograd, Novi Sad, Inđiju, Staru Pazovu, Pećince i Rumu.

Govore su održali studentkinja iz Sremske Mitrovice, kandidati koji su pobedili na izborima za članove Saveta Mesne zajednice „Matije Huđi“ i drugi prisutni. U okviru skupa organizovana je i zajednička izložba protestnih fotografija. Okupljeni uključuju šetače, bajkere, poljoprivrednike i ratne veterane. Poruka skupa je „Hoćemo izbore“, a učesnici ističu da žele da iskažu svoje stavove i da skrenu pažnju na važne teme za širu zajednicu. Protest se odvija mirno, bez
