Na poziv studenata u blokadi organizovani su protesti u Sremskoj Mitrovici i Nišu.

Građani su počeli da se okupljaju oko 19 sati kod hale "Pinki" u Sremskoj Mitrovici, a skupu su prisustvovali i studenti iz Novog Sada i građani koji ih podržavaju, kao i studenti koji su došli pešice ili trčeći iz Rume, Inđije, Pećinaca i Stare Pazove. Protestu su prisustvovali i paori sa traktorima, bajkeri i ratni veterani. Nešto posle 20 časova održano je 16 minuta tišine za stradale u padu nadstrešnice u Novom Sadu, a nakon tišine građani su krenuli u