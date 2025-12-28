BBC vesti na srpskom

Studenti u akciji „Raspiši pobedu" skupljaju potpise

Studenti prikupljaju potpise kako bi proverili podršku koju uživaju posle godinu dana intenzivnih protesta.

BBC News pre 21 minuta

Uz reči zahvalnosti, rukovanje i osmehe, studenti su od ranog jutra pozdravljali sve koji su dolazili da ih potpisom podrže na štandu ispred Bajlonijeve pijace u Beogradu.

Ovaj štand jedan je od ukupno 400 postavljenih u više od 100 gradova i opština širom Srbije, na kojima se prikupljaju potpisi za odluku o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora u akciji „Raspiši pobedu".

„Smisao ove akcije je da pokažemo našu brojnost ljudima koji nas podržavaju, ali i vlasti“, rekao je Marko Bojović, student Filozofskog fakulteta u Beogradu, koji učestvuje u akciji prikupljanja potpisa.

Prema njegovim rečima, studenti žele da se umreže sa ljudima i prošire bazu podrške kako bi kvalitetnije pripremili aktivnosti u vezi sa izborima.

„Potpisima dolazimo do konkretnije podrške“, istakao je Bojović, dodajući da akcija protiče bolje nego što je očekivao.

Prikupljanje potpisa traje do nedelje uveče.

Poručili su da će o rezultatima akcije obavestiti građane u narednih tri dana.

'Raspiši pobedu'

Na sajtu studenti.org.rs/raspisi je detaljan spisak mesta u Srbiji gde su postavljeni štandovi za akciju Raspiši pobedu.

Studenti su u najavi akcije prikupljanja potpisa, objasnili da će na „ovaj način ljudi moći da budu bolje informisani o njihovim aktivnostima, o načinima na kojima mogu da pomognu i budu deo promene za uspostavljanje sistema po meri svih".

Studenti fakulteta širom Srbije, koji su prethodnih godinu dana bili u blokadi, od maja ove godine traže raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, dok predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavljuje da će oni biti održani 2026. godine i da tek treba da se odredi da li će to biti u maju ili decembru.

Tokom otvaranja Moravskog koridora, Vučić je rekao da će na budućim izborima vladajuća Srpska napredna stranka predvoditi listu „na kojoj će biti dobri ljudi koji žele pristojnu Srbiju".

Tom prilikom je izjavio da ne vidi razlog da studenti u blokadi slave i da je bio iznenađen juče kada je pročitao rezultate istraživanja.

„Ti ljudi su uspeli, uprkos ogromnoj pomoći stranaca, da suštinski izgube i u Beogradu i u Nišu i u Kragujevcu. Jedino, zahvaljujući onim nameštanjima u Novom Sadu, su uspeli da za dva glasa, ako se ne varam, pobede", rekao je Vučić.

Nije naveo koje je istraživanje u pitanju.

Posle pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, kada je poginulo 16 ljudi, tražeći odgovornost nadležnih, studenti univerziteta širom Srbije ušli su u blokadu fakulteta.

Ona je u najvećoj meri okončana i nastava se od početka novembra 2025. održava redovno.

Šta potpisujete

Na formularu koji studenti dele, ostavljaju se sledeći podaci: ime, prezime, godina rođenja, opština iz koje ste, kao i mejl adresa i broj telefona.

Ovi podaci, tvrde organizatori akcije, odlaze u studentsku bazu i služiće da se dobiju precizniji podaci kakva je podrška studentskoj listi na vanrednim izborima, čije raspisivanje zahtevaju.

Još uvek nije poznato ko se nalazi na studentskoj listi, koja je navodno sastavljena.

Studenti su prethodno podržali političke aktiviste u Kosjeriću na lokalnim izborima održanim u junu 2025, a na izborima u opštini Mionica u novembru, lista koja je uživala njihovu podršku osvojila je 42 odsto glasova.

Na lokalnim izborima, koji su održani u pojedninim opštinama i gradovima u Srbiji ove godine, zabeležene su brojne neregularnosti i incidenti.

U Zaječaru protest, potpisuje se i u Novom Sadu

Na štandovima raspoređenim na tridesetak lokacija u Novom Sadu i prigradskim naseljima moguće je izjasniti se i o eventualnom angažmanu u studentskom pokretu, kao vidu pomoći u predizbornoj kampanji ili na dan izbora.

U prvih sat i po vremena prikupljeno je više od 1.000 potpisa podrške, saopštili su studenti u blokadi Univerziteta u Novom Sadu.

žena u bež kaputu potpisuje
FONET
Kragujevčani su takođe dali podršku studentima

Prema njihovim navodima, potpise su uglavnom davali stariji sugrađani, procedura je kratka, a veća zadržavanja na štandovima nisu zabeležena.

Studenti su istakli da potpisi koji se prikupljaju neće biti predati nijednoj instituciji, niti predstavljaju potpise za studentsku izbornu listu.

U Zaječaru se potpisi podrške studentskom zahtevu za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora prikupljaju na tri lokacije u gradu, a najavljen je i protest ispred zgrade opštine.

Štandovi u ovom gradu otvoreni su do 17 sati.

(BBC News, 12.28.2025)

BBC News
Povezane vesti

Povezane vesti

Ključne reči

Parlamentarni izboriIzbori

Društvo, najnovije vesti

