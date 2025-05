Poreklom sa Filipina, Srpkinja mu pisala pesmu: On je favorit za pobedu na Evroviziji, obožava sarmu i kajmak

Austrijski predstavnik za Pesmu Evrovizije 2025, JJ, jedan je od favorita za pobedu na ovogodišnjem takmičenju koje se održava u Bazelu, u Švajcarskoj.

Umetnik austrijsko-filipinskog porekla, poznat pod umetničkim imenom JJ, pravog imena Johanes Pič (Johannes Pietsch), ima 23 godine i mnogima je poznat od ranije, jer se pojavio u emisiji The Voice 2020. godine. Pič je stigao do nokaut faze takmičenja, gde mu je mentor bio član grupe Black Eyed Peas, will.i.am, nakon što ga je impresionirao svojom izvedbom pesme "The Sound of Music" na audiciji. Tečno govori brojne jezike oored nemačkog, Džej Džej tečno govori