RUSKI predsednik Vladimir Putin izjavio je da bi rat u Ukrajini trebalo da rezultira dugoročnim mirom, prenosi ruski medij „Info24“.

Foto: EPA On je o tome govorio u filmu „Rusija. Kremlj. Putin. 25 godina“, čiji je isečak objavio novinar Pavel Zarubin na svom Telegram kanalu. Prema Putinovim rečima, rezultat koji Rusija traži jeste uklanjanje uzroka ukrajinskog sukoba. On je naglasio da ruska vojska ima dovoljno snaga i resursa da okonča sukob na način koji odgovara Moskvi. Foto Profimedia - Taj rezultat je uklanjanje uzroka koji su doveli do ove krize, stvaranje uslova za dugoročan, održiv mir