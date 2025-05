Novi Alfa Romeo Quadrifoglio modeli će nas „iznenaditi“

S tim u vezi, šef Alfa Romea Santo Fićili je na nedavnom događaju Concorso d'Eleganza Villa d'Este za Motor1 Italia potvrdio da će sledeći Quadrifoglio modeli imati i SUS motore i električni pogon.

Fićili je za Motor1 Italia rekao da će nas Alfa Romeo „iznenaditi“ ovim novim modelima. Na pitanje da li će ovi automobili koristiti Maseratijev „Nettuno“ V-6 motor, on to nije potvrdio. Ipak, čini se da je to realna mogućnost. Ali, možda ćemo morati da sačekamo neko vreme, navodi Motor1. I Giulia i Stelvio prelaze na Stellantisovu STLA Large platformu, koja trenutno služi kao osnova novog Dodge Chargera i Jeepa Wagoneer S. U početku, Alfa Romeo je planirao da ceo