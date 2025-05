Zbog "nedoumica u široj javnosti" ostaje na snazi mesečno očitavanje brojila

Elektrodistribucija Srbije saopštila je 30. maja da privremeno pomera odluku o novom načinu očitavanja brojila za utrošak struje zbog, kako je obrazloženo, "nedoumica u široj javnosti".

To znači da do daljnjeg ostaje na snazi mesečno očitavanje brojila, dodaju. Nova pravila, odnosno očitavanje brojila korisnika četiri puta godišnje, a ne kao do sada jednom mesečno, trebalo je da stupe na snagu od juna. Dok ne stupi na snagu odluka o novom, tromesečnom očitavanju brojila, EDS će dodatno informisati korisnike o tome, a u međuvremenu će očitavanje brojila realizovati sopstvenim kadrovima, piše u saopštenju EDS-a. U Srbiji bi do 2030. oko tri miliona