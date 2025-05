Vremenska prognoza za 30. maj: Na severu Srbije suvo, u ostalim krajevima mestimično s kišom

Vremenaska prognoza za petak 30. maj.

Prema vremenskoj prognozi za petak 30. maj 2025. godine, na severu Srbije suvo, uz smenu sunca i oblaka. U ostalim krajevima ujutru i pre podne oblačno, mestimično s kišom. Posle podne prestanak padavina, a krajem dana i postepeno razvedravanje. Temperatura slična današnjoj, jutarnja od 10 do 14, najviša dnevna od 18 stepeni do 23 stepena. Nad Beogradom će se smenjivati sunce i oblaci. Padavine se ne očekuju. Temperatura do 22 stepena. Vetar umeren, povremeno i