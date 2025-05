Poslednji dan maja najavljuje pravo letnje vreme

Pretežno sunčano i u većini mesta 3-4 stepena toplije nego juče. Ujutru temperatura od 8 do 13, tokom dana do 27 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano i prijatno toplo. Najviša temperatura u glavnom gradu 25 stepeni. Početak juna doneće pravo letnje vreme, naredne sedmice ponegde i do 34 stepena.

Prvog dana vikenda pretežno sunčano, uz promenljivu oblačnost i toplije. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Najniža temperatura od 8 do 13, a najviša od 23 do 27 stepeni. Pretežno sunčano i toplo uz promenljivu oblačnost i u nedelju. Vetar slab promenljiv, na severu slab i umeren južni. Najniža temperatura od 9 do 16, a najviša od 26 do 30 stepeni. Početkom nedelje pretežno sunčano i toplo uz promenljivu oblačnost. Vetar slab promenljiv, na severu slab i