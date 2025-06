Protest u Kosjeriću: Studenti brane izbornu volju(BLOG)

Počeo je protest u Kosjeriću na koji su pozvali studenti u blokadi zbog osporavanja rezultata na loklanim izborima održanim 8. juna. Opštinska izborna komisija u Kosjeriću nije prihvatila žalbu opozicione liste „ujedinjeni za Kosjerić“ na jednom biračkim mestu, što je i povod za ovaj protest. Od nedelje i održanih zbora, u Kosjeriću, je svaki dan bio protest, a dva dana se i kampovalo ispred opštineske zgrade, kako bi studenti pokazali svoju ozbiljnost i ozbiljnost situacije.

Nosilac opozicione liste Ujedninjeni za Kosjerić Dragana Pešić obratila se okupljenima, zahvalivši se građanima, studentima, kontrolorima i veteranima na podršci. “Učinili smo nešto što niko u eri vladavine srpske napredne stranke nije – ujedinili smo se. Čistog srca da naš Kosjerić oslobodimo i da iz njega počnu promene koje su već izvesne. Do promene je došlo sada idemo do pobede, nastavljamo borbu do konačnog cilja - oslobođenje Kosjerića", rekla je Pešić