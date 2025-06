Letnje temperature nastavljaju da rastu, pred nama još topliji dani

Leto je počelo, a sunčano i toplo vreme nastavlja se širom zemlje.

Najviša dnevna temperatura će dostići 31 stepen. Narednih dana očekuje se dalji porast temperatura. U većini krajeva preovladavaće sunčano i suvo vreme, ponegde uz malu do umerenu oblačnost. Najniže temperature će se kretati između 10 i 17 stepeni, a najviše dnevne biće od 30 do 31 stepen. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo, s maksimalnom temperaturom do 29 stepeni. Tokom naredne sedmice temperature će biti u porastu, a već u ponedeljak očekuje se do 34 stepena.