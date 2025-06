Direktor 'Srbijagasa' najavljuje novi ugovor sa Rusijom do 20. septembra

Direktor preduzeća "Srbijagas" Dušan Bajatović najavio je da bi novi dugoročni ugovor sa Rusijom o snabdevanju gasom trebalo da bude potpisan do 20. septembra, ali da konačna formalizacija "čeka odluke vezane za obaveze Srbije prema Evropskoj uniji". "Nije problem u tome šta treba da potpišemo, već u tome što postoje pravni i finansijski rizici - od mogućih sankcija, do troškova tranzita i isporuke. Do 20. septembra biće potpisan, ali moramo da sačekamo da vidimo