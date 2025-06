Vremenska prognoza za 30. jun: Danas u Srbiji pretežno sunčano i toplo, do 35 stepeni

Beta pre 5 sati

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, sa najvišom temperaturom do 35 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.Duvaće slab i umeren vetar, u Vojvodini, na istoku i u planinskim predelima povremeno i jak, severni i severozapadni, krajem dana u slabljenju. Jutarnja temperatura će se kretati od 14 stepeni do 21, a najviša dnevna od 32 do 35 stepeni.

U Beogradu će tibi pretežno sunčano i toplo. Duvaće slab i umeren vetaar, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura će biti oko 21 stepen, a najviša dnevna oko 34 stepena.

(Beta, 30.06.2025)