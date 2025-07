Vremenska prognoza za 2. jul: Topao i sunčan dan pred nama, evo kolika će biti najviša temperatura

Vremenska prognoza za 2. jul 2025. godine.

Prema vremenskoj prognozi za sredu 2. jul 2025. godine, biće sunčano i toplo. U toku dana duvaće slab i umeren severni vetar, a ujutro, uveče i u noćnim satima slab vetar promenljivog pravca. Najniža temperatura od 12 do 19, a najviša od 32 do 36 stepeni. Vreme narednih dana: U četvrtak 3. jula biće sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, južni. Najniža temperatura od 12 do 20, a najviša od 34 do 38 stepeni. U petak 4. jula biće pretežno sunčano i veoma toplo.